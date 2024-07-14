Полиция ищет других возможных подозреваемых в стрельбе на митинге Трампа

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Подозреваемый в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа действовал один, но правоохранительные органы занимаются поиском других подозреваемых. Об этом сказано в заявления полиции штата, передает РИА Новости.

"Мы абсолютно не считаем самим собой разумеющимся, что это было нападение одного человека, и поэтому мы будем искать любую дополнительную информацию", – уточнили полицейские.

Ранее Федеральное бюро расследований США идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания. В ФБР назвали стрельбу покушением на политика, однако уточнили, что пока не могут назвать мотивы злоумышленника.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Согласно последним данным, еще двое были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.