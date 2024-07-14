CNN: ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

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Федеральное бюро расследований США идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, сообщает телеканал CNN.

"ФБР опознало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но источники сообщают, что это 20-летний мужчина из Пенсильвании", – указано в сообщении.

В ФБР назвали стрельбу покушением на политика, однако уточнили, что пока не могут назвать мотивы злоумышленника. Правоохранительные органы склоняются к тому, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

Кроме того, телеканал сообщает, что комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности также начал расследование о покушении на Трампа.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Согласно последним данным, еще двое были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.