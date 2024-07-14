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14 июля, 03:45

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CNN: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мог быть снайпером

Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мог быть снайпером

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Подозреваемый в стрельбе во время выступления экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает телеканал CNN.

Согласно их данным, стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

Стрельба ранее раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа, внезапно раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана вывела Трампа со сцены, у него было окровавлено ухо.

Впоследствии пресс-секретарь Трампа подтвердил, что политик находится в порядке и проходит медосмотр в местном медицинском учреждении.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Окружной прокурор города Батлер Ричард Голдингер сообщил, что при стрельбе погиб один находившийся на митинге человек, еще один был тяжело ранен.

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