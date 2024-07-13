Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

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Безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Владимира Путина.

По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.

"Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", – сказал Песков порталу Life.

Ранее Песков заявлял, что украинские власти несколько раз на словах "покушались" на Владимира Путина. Россия, по словам представителя Кремля, отдает себе отчет в подобном. Благодаря этому Украина не будет иметь успех при реализации запланированных действий, заключил Песков.