СК возбудил дело после гибели депутата Народного совета ЛНР в Луганске

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

СК РФ завел уголовное дело после гибели депутата Народного совета ЛНР и экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что дело возбудили по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").

На данный момент следователи и криминалисты вместе с судмедэкспертами осуществляют осмотр места происшествия и самого автомобиля, в котором находился депутат Народного совета ЛНР. Также запланированы несколько экспертиз, включая взрыво-техническую.

В СК напомнили, что утром 8 ноября под днищем машины Филипоненко произошел взрыв неустановленного устройства, из-за чего погиб депутат.

В оперативной службе добавили, что взрывчатое устройство в машину депутата заложили под водительское сидение. При этом там уточнили ТАСС, что взрыв прогремел, когда Филипоненко уже выехал из дома на улицу Парашютную в Луганске.

Ранее депутат регионального парламента Юрий Юров сообщил, что Филипоненко погиб в Луганске. При этом он рассказал, что 21 февраля на депутата Народного совета ЛНР уже пытались совершить покушение. Так, по его словам, возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) был подорван автомобиль Филипоненко.

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