В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

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В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат регионального парламента Юрий Юров.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Филипоненко", – сообщил он.

При этом Юров рассказал, что 21 февраля на депутата Народного совета ЛНР уже пытались совершить покушение. Так, по его словам, возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) был подорван автомобиль Филипоненко.

Ранее сообщалось, что депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. Владимир Путин подписал указ о ее награждении орденом Мужества посмертно.

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