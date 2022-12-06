Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Александр Герес"

Донецк подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск, в результате которого погибла депутат парламента ДНР Мария Пирогова. В Народной милиции республики подтвердили информацию о ее гибели.

"Погибла, подтверждаем", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее сообщалось, что депутат Маслянинского района Новосибирска Дмитрий Шмаков, участвовавший в спецоперации на Украине в качестве добровольца, погиб при исполнении воинского долга.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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