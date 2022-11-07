Машина охраны депутата Госдумы подорвалась на мине под Херсоном

Фото: телеграм-канал Dambiev

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видео с места инцидента опубликовал в личном телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

"Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло", – заявил депутат.

О пострадавших в результате взрыва не сообщается.

Кроме того, Бородай в ролике показал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2. Такие боеприпасы могут поражать бронетехнику, а также опасны для саперов и гражданских.

В конце октября военный корреспондент Семен Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр (РТУ) Донецка с ранением в ногу из-за взрыва противопехотной мины. Впоследствии стало известно, что пострадавшему удалось избежать повреждения стопы и пальцев ног.

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