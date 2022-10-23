Военкора Семена Пегова госпитализировали с ранением в ногу под Донецком

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Врачи госпитализировали военного корреспондент Семена Пегова в Республиканский травматологический центр (РТУ) Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

"У него минно-взрывная травма, повреждена стопа", – цитирует РТУ ТАСС.

В медучреждении добавили, что в скором времени военному корреспонденту проведут операцию. Врачи оценили состояние журналиста как средней степенью тяжести.

Позже сам Пегов в своем телеграм-канале подтвердил факт ранения. По его словам, он подорвался на "Лепестке" – противопехотной мине. Он добавил, что у него открытый перелом двух пальцев на правой ноге и разрыв стопы.

Ранее сообщалось, что житель поселка Нижнее в ЛНР погиб, подорвавшись на мине. По словам мэра города Первомайска Сергея Колягина, мужчина 1993 года рождения передвигался между двумя поселками. От сильных травм он скончался на месте.

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