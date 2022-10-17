110 граждан РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории – МО

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

110 россиян вернулись с подконтрольной Киеву территории, сообщает министерство обороны РФ.

"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что обмен военнопленными проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. В ближайшее время все освобожденные будут доставлены в столичные больницы для лечения и реабилитации.

Киеву же, как сообщили в министерстве, были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ. При этом две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с украинской стороной по формуле 110 на 110. Он отмечал, что из плена будут также возвращены 30 военных из ДНР, ЛНР и других российских субъектов.

До этого в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 10 военнослужащих Народной милиции. С ними провели работу медики и психологи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!