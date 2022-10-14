ЛНР и Киев провели обмен пленными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти ЛНР и Украины провели обмен пленными, в результате которого с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 10 луганских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ЛНР Викторию Сердюкову.

"Домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи", – заявила она.

Накануне Москва и Киев провели новый обмен пленными, в результате которого на родину были возвращены 20 российских военнослужащих. Отмечалось, что в ближайшее время их доставят в военные медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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