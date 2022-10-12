Песков отметил важную роль ОАЭ в обмене пленными между РФ и Украиной

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Участие Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом имеет важное значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эмираты играют достаточно важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной", – сказал он.

По словам Пескова, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в рамках переговоров довел до Владимира Путина позицию Киева по актуальным вопросам. Также лидеры обсудили ситуацию на Украине.

Представитель Кремля отметил, что Путин, в свою очередь, выразил заинтересованность в продолжении посреднических усилий ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По данным турецкого издания, основная проблема заключается "в поиске русского собеседника".

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