Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на саммите G20

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Эту информацию подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает портал Okezone.

По ее словам, ответ на соответствующее приглашение остается положительным.

Она назвала текущую мировую обстановку нестабильной и отметила, что министерство продолжает налаживать связь с главами двух государств.

Марсуди добавила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные могли принять участие в саммите, который пройдет 15–16 ноября на Бали.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что Зеленский и Путин согласились принять участие в саммите "Большой двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в саммите G20.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что информация о намерении президента Украины посетить саммит G20 является недостоверной. Тогда он сказал, что окончательное решение пока не приняли.



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