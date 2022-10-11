РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным на G20 – Лавров

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Россия готова рассмотреть предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным в рамках саммита G20, если оно поступит от американской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы же многократно говорили о том, что никогда от встреч не отказываемся. Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", – сказал министр.

По его словам, уверенность в том, что президент США готов к такой встрече, базируется только на его ответе "посмотрим" на соответствующий вопрос.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 15 по 16 ноября. Он пройдет на Бали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об участии Путина в G20. Отмечалось, что формат участия российской стороны пока не определен.

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден допустил возможность встречи с Владимиром Путиным на саммитах G20 или АТЭС.

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