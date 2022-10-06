Болтон рассказал, какая Россия нужна США

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Соединенным Штатам необходима такая Россия, которая могла бы войти в Североатлантический альянс. Такое мнение выразил в издании 19Fortyfive бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

"Очевидная стратегическая цель Вашингтона – близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", – отметил он.

По мнению бывшего советника Белого дома, в РФ нужна смена власти, которая откроет перспективы мира и безопасности в европейских странах. При этом Болтон выступил с предложением помогать диссидентам из России, которые, как уточнил эксперт, должны убедить верхушку предпринять такой шаг.

"Желаемый результат – власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая Конституция", – отметил он.

Болтон уверен, что тайно сменить власть в стране не получится, однако нет необходимости и "поднимать шум". Экс-советник также допустил, что Китай может препринять какие-то меры по поддержке российской стороны, включая военных.

Ранее бывший советник Белого дома по нацбезопасности выразил мнение, что американский лидер Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед обострением конфликта на Украине, заявив, что Запад не будет вмешиваться в ситуацию. Он также отмечал, что по отношению к России необходимо выработать новый подход, схожий на стратегию Рональда Рейгана, – объединить жесткую позицию и поддержку оппозиции.

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