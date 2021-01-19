Болтон назвал Трампа худшим президентом в истории США

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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон охарактеризовал Дональда Трампа как худшего лидера в истории страны. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу t-online.
"Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США", – заявил Болтон.
По мнению политика, американцам следовало бы игнорировать Дональда Трампа, а не принимать решение об импичменте. Отсутствие интереса к персоне президента, считает его бывший советник, было бы для него "самым страшным наказанием".
Болтон также оценил штурм Капитолия в Вашингтоне и назвал произошедшее "очень печальным днем для Америки".
В июне 2020 года Дональд Трамп назвал своего экс-советника Джона Болтона "злобным дураком". Это произошло перед премьерой книги, которую Болтон написал о главе государства.