Трамп назвал Болтона злобным дураком

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Президент США Дональд Трамп назвал своего экс-советника Джона Болтона злобным дураком в преддверии публикации книги, в которой содержится критика главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чрезвычайно нудная (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать", – заявил Трамп.

Президент США также назвал советника болваном и отметил, что тот был справедливо отстранен от работы.

По словам Трампа, Болтон в работе над книгой нарушил нормы закона, поскольку включил в свою книгу секретную информацию. Ситуация дошла до того, что Минюст США через суд призвал издательство приостановить публикацию.

Когда информация об иске стала достоянием общественности, ряд ведущих СМИ США опубликовал выдержки из книги. В представленных отрывках можно увидеть примеры некомпетентности нынешнего американского президента.

