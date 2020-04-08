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Общество

10:29

Трамп раскритиковал не знающего цену нефти журналиста

за рубежом общество

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста за то, что тот не знал стоимость нефти. В результате глава Белого дома не стал отвечать на вопрос, поступивший от сотрудника СМИ, передает "Газета.ру".

Корреспондент в ходе брифинга попросил американского лидера дать оценку ситуации на нефтяном рынке. Трамп прервал журналиста, спросив, какие сейчас цены на нефть.

В свою очередь, журналист признался в незнании цен, после чего Трамп начал упрекать его, критиковать.
"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?" – поинтересовался он.

Колебания на рынке энергоносителей произошли из-за срыва переговоров между странами – участницами формата ОПЕК+. Стороны не договорились по поводу пределов сокращения добычи черного золота. В результате Россия и Казахстан отказались.

Недавно Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ.

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