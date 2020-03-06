Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

"В первую очередь это будет зависеть от планов компаний. Нужно будет с ними посовещаться, потому что мы пока не обсуждали такой вариант", – пояснил министр.

В пятницу стало известно, что в результате заседания членов картеля ОПЕК и стран, не входящих в него (Россия, Азербайджан, Казахстан), в Вене участники не пришли к единому соглашению по сокращению добычи нефти в связи с замедлением экономики на фоне коронавируса.

Договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года, прекратит действовать 31 марта.

Как сообщалось ранее, Россия выступила против корректировки уровня добычи на второй квартал 2020 года. Позиция страны может измениться, поскольку серия встреч ОПЕК еще не завершена – следующее заседание в расширенном составе (с учетом ОПЕК+, стран, не входящих в организацию) состоится 6 марта.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Документ периодически продлевают, а его условия корректируются. В частности, в 2020 году альянс снизил количество добываемого топлива на 1,7 миллиона баррелей в сравнении с октябрем 2018 года.

В начале января сообщалось, что Россия за 2019 год установила рекорд по добыче нефти со времен СССР. В РФ выкачали из земного недра 560,2 миллиона тонн нефти.

