С 28 апреля по 1 мая в парках Москвы пройдет яркая праздничная программа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

C 28 апреля по 1 мая в парках Москвы пройдут концерты, спортивные соревнования, уроки танцев, творческие занятия, экскурсии и другие культурные мероприятия. Об этом сообщает департамент культуры Москвы, передает портал mos.ru.

В воскресенье, 28 апреля, в саду "Эрмитаж" гостей пригласили на экскурсию, посвященную истории сада. Посетителям расскажут историю появления этого места отдыха москвичей в 1894 году, по чьей инициативе оно появилось, а также что находилось на месте "Эрмитажа" до его открытия.

В этот же день в 14:00 в парке "Красная Пресня" сотрудник экспозиционно-мемориального отдела "Пресня" Музея современной истории России Александр Довженко прочитает лекцию "Пресня. Дом усадеб и храмов". 30 апреля в этом же месте пройдет мастер-класс по шахматам для детей старше пяти лет.

В парке "Сокольники" 29 апреля москвичей ждут на занятии по психологии "Искусство самопрезентации", на котором слушатели узнают, как интересно доносить свои мысли до аудитории, а также поупражняются в составлении эффектной самопрезентации. В роли ведущего выступит актриса и наставник по голосу и речи Мария Мункати.

Для горожан, ведущих активный образ жизни, в парке "Ходынское поле" 29 и 30 апреля подготовят тренировки по скиппингу – прыжкам со скакалкой. Кроме того, 29 апреля посетителям предложат научиться играть в китайскую настольную игру го.

1 мая в парке "Сокольники" пройдет масштабный фестиваль "Запуск лета: парк в ритме поп-рока", включающий в себя танцевальные тренировки, спортивную эстафету, скейтборд-шоу, соревнования по выполнению норм ГТО, а также поп-рок-концерт.

Для предпочитающих познавательные прогулки 1 мая в Парке Горького состоится экскурсия по историческим местам культурной зоны.

В Измайловском парке праздничные мероприятия начнутся с концертной программы. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы, духовые оркестры и барабанщики. Также артисты продемонстрируют музыкальные произведения а-капелла. Помимо этого, в течение дня посетителей будут развлекать уличные артисты циркового жанра, ходулисты, жонглеры, акробаты.

В саду имени Н. Э. Баумана программу также откроют музыканты, однако они будут извлекать звуки из фруктов и овощей с помощью цифровой технологии Touch me творческой команды Playtronica. После выступления каждый желающий сможет принять участие в интерактивном мастер-классе и узнать, как звучит апельсин, ананас или яблоко. Для любителей активного отдыха начнется мастер-класс по игре в мини-гольф.

Узнать более подробную информацию о других мероприятиях, а также зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Ранее россияне рассказали, как проведут майские праздники, например, на дачу или за город планируют отправиться 29% граждан. При этом 69% респондентов хотят жарить шашлыки, 22% намерены провести выходные дома с семьей, работать в эти дни будут около 18% людей, еще 9% заявили, что останутся в своем городе.

Кроме того, в ходе опроса были и пункты о Пасхе, посещении храмов, чтении литературы, рисовании, праздновании дня рождения, поездке в приют, волонтерстве, отдыхе в санатории и заботе о здоровье.