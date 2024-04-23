Новый сезон проекта "Уличный артист" стартует в Москве в мае

Фото: Московский продюсерский центр

Участники проекта "Уличный артист" с начала мая начнут выступать на городских площадках Москвы уже восьмой раз подряд, рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Перед жителями и гостями столицы выступят профессионалы из разных творческих направлений: музыканты, мимы, чтецы, актеры, художники и танцоры. Показать свои умения в общественных пространствах Москвы они могут с помощью бронирования площадки на портале mos.ru.

"На странице проектов размещена информация об условиях и правилах участия, возможных форматах выступлений. Здесь также есть интерактивная карта города, на которой можно посмотреть доступные площадки и график выступлений на них", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Фролова.

Проект "Уличный артист" проводится совместно с Московским продюсерским центром. Всего с 2016 года в Москве прошло свыше 95 тысяч выступлений.

Ранее стало известно, что с 16 по 30 апреля посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут увидеть выступления артистов проекта "Музыка в метро". Уточняется, что все мероприятия пройдут в павильоне № 75. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, гости всегда с теплотой встречают артистов.

