Артисты проекта "Музыка в метро" выступят на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 16 по 30 апреля посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут увидеть выступления артистов проекта "Музыка в метро", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что все мероприятия пройдут в павильоне № 75. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, гости всегда с теплотой встречают артистов.

"<...> для музыкантов это возможность поделиться своим творчеством с широкой публикой. Здесь можно услышать как опытных участников проекта, так и новичков", – добавил вице-мэр.

Так, 16 апреля виолончелистка Olcella выступит перед зрителями с известными мелодиями на электровиолончели. 17 апреля эстафету примет группа #Mulermanband – музыканты сыграют на саксофонах мировые рок- и поп-хиты. 25 апреля жители и гости столицы смогут оценить авторские песни Юрия Арцызова.

Завершится мероприятие 30 апреля выступлением юной певицы Николь Короли. В ее исполнении посетители услышат известные советские и современные отечественные композиции.

Проект "Музыка в метро" появился в 2016 году. За это время на его площадках прошло более 400 тысяч концертов. В проекте принимают участие музыканты, выступающие в разных жанрах, таких как джаз, народная песня, блюз, рок, фолк, поп и другие.

В прошлом сезоне проекта приняли участие 285 артистов, среди которых Дмитрий Арещенков, который исполнял песни на языке жестов, кавер-хор из Балашихи "Припевочки" и участница нынешнего сезона – Николь Короли. Ликсутов отметил, что артисты выступают не только на площадках московского транспорта, но и на общегородских и федеральных мероприятиях.