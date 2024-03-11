Масштабный музыкально-исторический проект представят в Московском Доме музыки

Фото: mmdm.ru

Музыкально-исторический проект "Музыкальные вершины великих эпох России" в виде концерта в жанре арт-экскурса в историю России состоится 26 марта в Московском международном Доме музыки, сообщили в пресс-службе регионального благотворительного общественного фонда "Русское исполнительское искусство".

"<...> акция призвана отразить истинные ценности российской цивилизации, миссию России как страны великой культуры и очага духовности общемирового значения", – отметили в пресс-службе фонда.

По данным организации, проект представляет собой синтез великих произведений российских символов культуры и исторических фото- и видеоматериалов.

В ходе концерта посетители смогут услышать музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и многих других. Также прозвучат народные и военные песни, добавили организаторы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 2023 год более 7,2 миллиона человек посетили театры и концертные залы столицы. Это стало рекордным числом за последние 4 года, уточнял градоначальник.

Одной из причин является число театральных постановок. Только за прошлый год, по его словам, состоялось более 23 тысяч спектаклей, включая около 270 премьерных.

"Актуальный репортаж": кто выступает в вестибюлях станций столичного метро