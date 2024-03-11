Цикл лекций к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова пройдет в зале "Зарядье"

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В концертном зале "Зарядье" 24 марта начнется цикл лекций "Все оперы Римского-Корсакова", который будет посвящен 180-летию со дня рождения композитора. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках лекций ведущие музыковеды расскажут об особенностях стиля автора, истории создания 15 опер Николая Римского-Корсакова, а также о разнообразии жанровых, композиционных, стилистических и драматургических решений.

Гендиректор "Зарядья" Иван Рудин отметил, что в концертном зале регулярно проводятся циклы лекций, в которых слушателей знакомят с интересными фактами биографий композиторов и историей создания музыкальных произведений.

"К 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова мы решили создать цикл лекций, посвященных его операм, поскольку этот жанр занимал в творчестве Римского-Корсакова центральное место", – добавил он.

На первой встрече будет обсуждаться опера-балет "Млада". В дальнейшем же каждому произведению посвятят отдельную лекцию, за исключением оперы "Боярыня Вера Шелога" и "Псковитянка", которые объединены общим сюжетом.

Также на двух дополнительных лекциях можно будет узнать историю опер, оркестрованных Римским-Корсаковым, – "Князь Игорь" Александра Бородина и "Борис Годунов" Модеста Мусоргского.

Среди лекторов будут музыковеды и искусствоведы, а также сотрудники столичных музыкальных вузов: Владимир Горячих, Артем Варгафтик, Лариса Кириллина, Михаил Сегельман и другие.

Билеты на цикл лекций можно купить как на сайте зала "Зарядье", так и в кассах концертного зала.

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