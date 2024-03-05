"Библионочь" пройдет 20 апреля и будет посвящена Году семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция "Библионочь" в этом году состоится 20 апреля и будет приурочена к Году семьи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Глава Минкультуры напомнила, что это одно из главных культурных событий страны, которое позволяет читателям встретиться с современными авторами, интересно провести время, поучаствовать в лекциях и мастер-классах, а также открыть для себя классику с новой стороны.

Темой акции станет "Читаем всей семьей". Координаторами события выступают Российская государственная библиотека и Российская государственная детская библиотека. Любимова пригласила библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к акции.

"Читатели с неизменным интересом встречают ваши проекты, и этот год не станет исключением", – заключила она.

В прошлом году площадки "Библионочи" посетили больше 41 тысячи человек. Больше всего горожане посетили Центр культуры и спорта, библиотеку № 172, а также Центральную детскую библиотеку имени А. П. Гайдара.

Ранее сообщалось, что выставка проекта "Москва без окраин", посвященная району Очаково-Матвеевское, откроется 7 марта в Музее Москвы. Музейные экспонаты дополнили материалами, собранными кураторами выставки во время интервью с горожанами.

Также более 70 тысяч человек побывали на выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" (№ 26) на ВДНХ. Из-за большого интереса к транспорту города и самой экспозиции в частности власти приняли решение продлить выставку до 8 июля.