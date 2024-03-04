Посвященная району Очаково-Матвеевское выставка пройдет в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка проекта "Москва без окраин", посвященная району Очаково-Матвеевское, откроется 7 марта в Музее Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что на месте района раньше было несколько поселений. История ряда мест связана с сельскохозяйственными и природными ландшафтами, иных – с промышленными предприятиями. Территории, отделенные друг от друга железнодорожными путями, дорогами, реками, начали активно застраиваться и развиваться в 1960-е годы. В 1997 году Очаково и Матвеевское объединили в один район.

Слоган выставки "Части целого" стал ключом к пониманию специфики этого места. Разным территориям внутри района присвоили теги, по которым можно определить, что раньше находилось на конкретном месте нынешнего района. Также экспозиция расскажет о культурных и архитектурных достопримечательностях Очаково-Матвеевского.

Музейные экспонаты дополнили материалами, собранными кураторами выставки во время интервью с горожанами. К проекту присоединились более 50 жителей района. В организации выставки также поучаствовали Музей истории Мосэнерго, библиотека № 218, работники территориальной клубной системы "Планета", онлайн-журнал "Очаковский краевед". Посетить выставку можно до 16 июня 2024 года.

Ранее выставку "Куплю гараж" в Музее Москвы продлили до 17 марта текущего года. Директор культурного учреждения Оксана Бондаренко рассказала, что ее посетили свыше 28 тысяч человек.

По данным Сергея Собянина, более 1,1 миллиона посетителей стали гостями объединения "Музей Москвы" в прошлом году. Подобное количество посетителей является рекордным с 2012 года.

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