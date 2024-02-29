Выставку "Куплю гараж" в Музее Москвы продлили до 17 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работа выставки "Куплю гараж" в Музее Москвы продлена до 17 марта текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Музея транспорта Москвы.

Директор культурного учреждения Оксана Бондаренко рассказала, что на данный момент выставку посетили свыше 28 тысяч человек. В связи с интересом граждан к гаражной культуре было решено продлить работу экспозиции, указала она.

Отмечается, что выставка посвящена истории гаражной культуры в стране. Посетители могут узнать предысторию частных гаражей, как в СССР можно было купить автомобиль и гараж, как создавались гаражно-строительные кооперативы и многое другое.

Гендиректор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова добавила, что экспозиция "Куплю гараж" объединяет разные поколения. Для старшего поколения это проект про ностальгию, для младшего – возможность познакомиться с повседневностью своих родителей, дедушек и бабушек, уточнила она. По ее словам, люди на выставку приходят семьями, делятся своими воспоминаниями и историями из жизни. Трапкова надеется, что продление работы выставки позволит как можно большему количеству людей прийти туда с родными и близкими.

Указывается, что экспозиционное пространство поделено на ряд "гаражей" – тематических зон: "Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья", "Частный гараж. Предыстория", "Бесконечность перспективы", "Для тех, кому есть что беречь", "Для тех, кто может все починить", "Для тех, кто творит", "Для тех, кто знает, как заработать", "Для тех, кто умеет жить", "Для тех, кому пока нельзя", "Для тех, кому положено". Кроме того, на выставке представлены автомобили из фонда Музея транспорта Москвы.

Более того, отметили в пресс-службе, в рамках выставки также проходят мастер-классы и лекции, а по четвергам и пятницам в 17:00 и 19:00 организована экскурсионная программа.

Ранее Сергей Собянин сказал, что гостями объединения "Музей Москвы" в 2023 году стали свыше 1,1 миллиона человек. С его слов, это рекорд с 2012 года. Мэр считает, что это достижение связано с необычными творческими проектами.

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