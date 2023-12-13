В Музее транспорта Москвы завершили реставрацию популярного микроавтобуса ГАЗ-32213

Фото: Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию популярного микроавтобуса ГАЗ-32213, известного как "Газель". Об этом рассказала директор музея Оксана Бондаренко.

"За всю свою историю "Газель" выпускалась во множестве модификаций, их количество достигает шестидесяти разных версий. Наш экспонат ГАЗ-32213 является, пожалуй, самым популярным автомобилем среди маршрутных такси в России", – уточнила она.

По ее словам, разработка подобного автомобиля началась еще в 1988 году. Планировалось выпустить целое семейство машин. Уже в 1994 году появились первые грузовые "Газели", а весной 1996 года на улицы России выехали и первые микроавтобусы, которые быстро заменили собой автомобили РАФ.

"В народном сознании закрепился образ маршруток, которые можно было встретить в Москве до 2016 года, когда произошла реформа частных пассажирских перевозчиков", – напомнила она.

Теперь встретить микроавтобусы семейства ГАЗ-3221 гораздо сложнее – их используют только в качестве корпоративного транспорта. Однако в Нижнем Новгороде продолжают выпуск автомобилей такого формата в рамках модернизированного семейства "Газель Next", подчеркнула Бондаренко.

По ее словам, в рамках реставрации экспоната были починены деформированные и поврежденные ржавчиной части кабины и кузова. Некоторые части корпуса пришлось заменить.

"Также отремонтировали ходовую часть и тормозную систему. Внутри салона заменили обивку сидений, поручни и светильники", – сказала она.

Теперь микроавтобус станет частью постоянной экспозиции музея, которая откроется на Новорязанской улице. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, экспозицию откроют в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова – памятнике архитектуры.

"Посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном или ограниченном количестве. Это будет самый интерактивный транспортный музей в мире, он будет одним из самых посещаемых в столице", – напомнил он.

Ранее столичный Дептранс рассказал, что более 45 тысяч человек посетили выставку техники "Моторы войны". В экспозиции – более 150 экземпляров военных машин, 17 из них существуют в мире в единственном экземпляре.

Жителям столицы рассказали о фестивальных днях на выставке "Куплю гараж" в Музее Москвы