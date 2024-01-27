Более 60 тыс человек посетили детский павильон Московского транспорта с момента открытия

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С момента открытия детского павильона Московского транспорта его посетили 60 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В интерактивных секциях дети могут играть, узнавать больше о разных видах транспорта и определиться с будущей профессией", – говорится в сообщении.

Самыми популярными аттракционами павильона стали VR-кабина машиниста, а также поездки на велосипеде по виртуальным маршрутам. Более того, за время работы павильона для его юных посетителей провели более тысячи экскурсий.

Посетить пространство можно бесплатно. Для родителей с детьми он работает ежедневно с 09:00 до 18:00, для студентов – с 18:00 до 21:00. Последним необходимо предъявить на входе студенческий билет.

Ранее столичный Дептранс предложил москвичам выбрать экскурсию, которая войдет в программу Музея транспорта в этом году. Голосование проходит на портале "Активный гражданин". В 2023 году сотрудники бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий, которые посетили 10 тысяч человек.



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