Москвичам предложили выбрать новую экскурсию для Музея транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс предложил москвичам выбрать экскурсию, которая войдет в программу Музея транспорта в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Голосование проходит на портале "Активный гражданин". На выбор предлагается три варианта: "Демо-день в фондохранилище Музея транспорта Москвы", "Большая кольцевая линия, первый участок", которая пройдет на станциях БКЛ и по деловому району "Москва-Сити", и прогулка по Площади трех вокзалов.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году сотрудники бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий, которые посетили 10 тысяч человек.

"Новые экскурсии будут не менее интересными и продолжат открывать историю пассажирских перевозок в столице для всех желающих", – отметил Ликсутов.

Ранее на станции "Выставочная" Филевской линии столичного метро открылась экспозиция "Николай и Александра. Любви и грез волшебный мир". На выставке представлены изображения памятников из летней резиденции в Петергофе, связанных с именем императрицы. Посетить экспозицию можно до 5 февраля 2024 года.

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