В 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Рекордное количество концертов прошло в 2023 году в столичном метрополитене в рамках проекта "Музыка в метро". Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"В прошлом году большинство пассажиров высоко оценили качество сервисов московского метро. Среди них – Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки "Живое общение", "Музыка в метро" и "Книги в метро", – рассказал мэр Москвы.

По его словам, артисты музыкального проекта в прошлом году поставили рекорд по выступлениям, сыграв более 50 тысяч раз. Между тем, были открыты несколько новых площадок, в том числе на Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Также в мае 2023 года вместе с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект "Книги в метро". Градоначальник напомнил, что в виртуальном хранилище количество книг уже превысило 4 тысяч

Жителям и гостям города также помогают специалисты у стоек "Живое общение", работающие на более чем 30 станциях. В прошлом году они помогли пассажирам свыше 640 тысяч раз, отметил Собянин.

"Сотрудники ЦОМП уже больше 10 лет бесплатно помогают маломобильным пассажирам добраться до культурных и социальных объектов. В 2023 году они сопроводили около 70 тысяч человек", – заключил мэр.

Ранее стало известно, что новые площадки проекта "Музыка в метро" впервые появились на станциях БКЛ "Рижская", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар", а также на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и на международном автовокзале Северные Ворота.

Шестой сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве 25 января 2024 года. Участие в нем примут 285 исполнителей, артистов и коллективов, которые прошли несколько этапов отбора.

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