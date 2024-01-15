Шестой сезон проекта "Музыка в метро" начнется в Москве 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шестой сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве 25 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участие в новом сезоне примут 285 исполнителей, артистов и коллективов, которые прошли несколько этапов отбора. Они получили возможность выступать перед пассажирами в течение года.

Среди артистов есть уже знакомые москвичам. В их числе – группа "Эхо улиц", балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.

Музыканты имеют возможность самостоятельно выбирать площадки для выступлений. Недавно их разделили по уровню громкости – низкому, среднему и высокому.

Ознакомиться со списком участников шестого сезона проекта "Музыка в метро" можно на сайте.

В 2023 году в рамках проекта в метро состоялось более 50 тысяч выступлений. Музыканты исполнили для пассажиров известные поп-хиты, народные песни, зажигательную рок-музыку и душевные джазовые мотивы. В прошлом году на станциях метро и МЦД появились новые площадки проекта.



Участники проекта "Музыка в метро" выступят на выставке "Россия" на ВДНХ