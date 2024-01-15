15 января, 08:05Транспорт
Шестой сезон проекта "Музыка в метро" начнется в Москве 25 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Шестой сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве 25 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Участие в новом сезоне примут 285 исполнителей, артистов и коллективов, которые прошли несколько этапов отбора. Они получили возможность выступать перед пассажирами в течение года.
Среди артистов есть уже знакомые москвичам. В их числе – группа "Эхо улиц", балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.
Музыканты имеют возможность самостоятельно выбирать площадки для выступлений. Недавно их разделили по уровню громкости – низкому, среднему и высокому.
Ознакомиться со списком участников шестого сезона проекта "Музыка в метро" можно на сайте.
В 2023 году в рамках проекта в метро состоялось более 50 тысяч выступлений. Музыканты исполнили для пассажиров известные поп-хиты, народные песни, зажигательную рок-музыку и душевные джазовые мотивы. В прошлом году на станциях метро и МЦД появились новые площадки проекта.
Участники проекта "Музыка в метро" выступят на выставке "Россия" на ВДНХ
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