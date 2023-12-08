Ольга Серябкина выступила с концертом в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Москва 24

Певица Ольга Серябкина выступила с концертом на столичной станции метро "Мичуринский проспект". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Согревайтесь вместе с нами под зажигательные хиты певицы Ольги Серябкиной", – говорится в публикации.

Выступление состоялось в рамках проекта "Музыка в метро". Трансляция мероприятия шла в сообществе Дептранса в соцсети "ВКонтакте".

Ранее певица Zivert исполнила свои хиты станции метро "Курская". До этого в проекте "Музыка в метро" приняла участие певица IOWA.

В Дептрансе напомнили, что в 2023 году для пассажиров столичной подземки пройдут концерты и других популярных музыкантов, которых пригласят совместно с "VK Музыкой" выступить в метро.

Певица Zivert выступила в московском метро