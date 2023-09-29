Видео: Дептранс Москвы

IOWA выступила в столичном метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Трансляция ее выступления шла в сообществе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

"Заряжаемся позитивом на все выходные вместе с группой IOWA", – говорится в сообщении.

Концерт прошел в рамках совместного проекта "Музыка в метро" и "VK Музыка".

В августе певец МОТ исполнил свои хиты на станции метро "Мичуринский проспект". В июне рэпер Джиган выступил на станции метро "Курская". В апреле популярный российский рэп-дуэт HammAli&Navai дал концерт на станции "Таганская".

В конце марта рэпер Баста дал концерт на станции "Курская". Он исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

В Дептрансе напомнили, что в 2023 году для пассажиров столичной подземки пройдут концерты и других популярных музыкантов, которых пригласят совместно с "VK Музыкой" выступить в метро.

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября