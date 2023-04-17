HammAli&Navai дали концерт в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Популярный российский рэп-дуэт HammAli&Navai дал концерт в московском метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Вместе с "VK Музыкой" продолжаем приглашать ваших любимых исполнителей на площадки проекта "Музыка в метро", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что артисты выступили на станции "Таганская". Дуэт исполнил свои хиты – "Ноты", "Пустите меня на танцпол", "Прятки" и "Птичка".

В Дептрансе напомнили, что в 2023 году для пассажиров Московского метрополитена пройдут концерты и других популярных музыкантов, которых пригласят совместно с "VK Музыкой" выступить в подземке.

В конце марта рэпер Баста дал концерт в Московском метрополитене на станции "Курская" в рамках проекта "Музыка в метро". Он исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

Проект "Музыка в метро" с 1 декабря 2022 года заработал на Большой кольцевой линии. Площадки, на которых выступают музыканты, появились на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская".

Всего в новом сезоне проекта будут участвовать более 250 музыкантов. Все они прошли строгий отбор жюри.



Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

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