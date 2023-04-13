Anna Asti, Jah Khalib, Леонид Агутин и другие звезды примут участие в VK Fest 2023

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 100 артистов выступят этим летом на фестивале VK Fest. Это музыканты, хиты которых больше всего популярны среди пользователей "ВКонтакте", постоянные участники чартов "VK Музыки", знаменитые рэп-исполнители, герои альтернативной сцены и восходящие звезды.

В 2023 году VK Fest станет одним из самых громких развлекательных событий лета – он продлится целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске – 24-го, в Санкт-Петербурге – 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) – 8-го, в Москве – 15 и 16 июля. С этого года билеты на фестиваль доступны на официальном сайте фестиваля.

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия в течение двух дней зрителей порадуют более 80 звезд. Перед ними выступят Anna Asti, Jony, Клава Кока, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli&Navai, Zivert, Jah Khalib, Seville из Artik&Asti, Feduk, Dabro, Лолита, L’One, Boulevard Depo, MOT, OG Buda, Ёлка и многие другие.

На Медальной площади в Олимпийском парке "Сириуса" выступят Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ Smash, Султан Лагучев, Коста Лакоста и Звонкий.

В новосибирском парке "Арена", а также на набережной Цесаревича во Владивостоке создавать атмосферу праздника будут всеми любимый рэп-исполнитель Баста и один из главных шоумейкеров Эльдар Джарахов. Кроме того, в Новосибирске гостями фестиваля станут Seville из Artik&Asti и дип-хаус-проект Filatov&Karas, а во Владивостоке – Mary Gu и Mia Boyka.

"VK Fest – один из самых громких наших проектов. Каждый год мы создаем его вместе со слушателями. С помощью собственных технологий и рекомендательных систем мы формируем лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей "VK Музыки". Благодаря этому у нас получается собрать максимально разнообразный список самых популярных артистов: современных исполнителей хип-хопа, рока, альтернативных жанров и, конечно, музыкантов, которых давно знает и любит вся страна. Каждый гость VK Fest найдет любимого артиста и сможет познакомиться с новыми героями музыкальной сцены", – отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Список исполнителей будет пополняться. Позже будут представлены другие артисты, а также известные спикеры и блогеры.

Ранее "ВКонтакте" запустил масштабный проект к Международному дню театра. В этом году он был посвящен юбилею Александра Островского. Пользователи получили возможность весь день смотреть постановки его пьес и узнать из роликов "VK Клипов", как подготовиться к походу на спектакль.

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