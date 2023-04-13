11:21Город
Московская неделя интерьера и дизайна пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Вторая Московская неделя интерьера и дизайна состоится на ВДНХ с 6 по 9 мая в этом году. Постановление о проведении мероприятия подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.
На основных мероприятиях посетители смогут побывать в павильонах № 57 "Россия — моя история" и № 55 "Электрификация". На Московской неделе будет представлена продукция более 420 компаний из 20 стран.
В павильоне № 57 пройдет выставка готовых интерьерных решений. Гости посмотрят на мягкую и корпусную мебель для дома и офиса, детскую мебель, предметы интерьера и отделочные материалы. Кроме того, они увидят корнеры крупных компаний мебельного рынка и стенды индивидуальных участников.
В павильоне № 55 гости посетят интерьерную ярмарку, где смогут купить товары для дома. Также в рамках Московской недели интерьера и дизайна планируется провести деловую программу, в которую войдут лекции, дискуссии и мастер-классы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ноябрьская первая Московская неделя дизайна и интерьера показала, что продукция отечественных производителей не уступает зарубежной. Тогда в мероприятии поучаствовали свыше 350 компаний, среди которых свои товары представили 17 международных брендов.
Благодаря выставке производители расширили клиентскую базу, а также встретились с коллегами и нашли новых партнеров, указал мэр столицы.
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