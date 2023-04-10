Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей "Сделано в Москве"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программа по поддержке производителей "Сделано в Москве", которая была запущена в сентябре 2022 года, собрала уже более 1 700 брендов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Город бесплатно продвигает их на Wildberries и Ozon, размещая на специальных витринах – главных страницах торговых площадок и в брендированных разделах. В итоге товары легко найти через поиск или в каталоге", – объяснил он.

По словам мэра, московские производители выставляют на продажу более 150 тысяч товаров. Благодаря продвижению на площадках со стороны программы выручка производителей составила более 17 миллионов рублей.



"Планируем открыть витрины на "СберМегаМаркете" и "Яндекс Маркете", – указал градоначальник.

Собянин добавил, что продукцию покупатели могут увидеть и на портале программы. За март этого года на ресурсе побывали уже более миллиона уникальных посетителей, резюмировал он.



Ранее говорилось, что количество отечественных брендов выросло на 17–20% только за прошлый год. Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник отметил, что бизнес в РФ столкнулся в прошлом году со множеством трудностей на фоне введения санкций и ухода с российского рынка зарубежных компаний.

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