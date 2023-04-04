Собянин рассказал о мерах поддержки промышленности в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Долгосрочные заказы от города стали наиболее эффективной мерой поддержки промышленности в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин, выступая с докладом на заседании президиума Госсовета.

По словам градоначальника, за прошлый год столичная обрабатывающая промышленность выросла на 10%. Он подчеркнул, что в 2023 году прогнозируется рост для промышленников на уровне 7%.

"Мы видим с начала года, что это действительно так и будет. Во многом благодаря тем мерам, которые были приняты по вашим поручениям правительством, регионами. Мы применяли у себя весь комплекс этих мер, начиная от субсидирования, грантов, льготного кредитования и так далее", – доложил мэр Москвы Владимиру Путину.

В ходе своего доклада Собянин заявил, что заключение долгосрочных контрактов с госзаказчиками и предприятиями с госучастием не нуждается в допфинансировании. Он отметил, что у заказчиков есть возможность получить скидки, а предприятия могут проще планировать инвестиции, также обновлять производство и вкладывать средства в разработки.

Собянин рассказал, что в столице используются контракты жизненного цикла. Он привел в пример транспортное машиностроение, где заключаются контракты на 15–30 лет. Градоначальник подчеркнул, что выставляются конкретные технологические условия и техническое задание мирового масштаба.

"За счет этого мы получили самые современные электробусы, трамваи, поезда метро, пригородные электрички. Коллективы работают стабильно, уверенные в завтрашнем дне", – сказал мэр столицы.

Далее Собянин выделил офсетные сделки. В рамках таких соглашений государство размещает многолетний заказ на продукцию, которую не производят в стране, а поставщик в течение трех-пяти лет обязуется построить заводы и заниматься выпуском отечественной продукции. Таким образом, было заключено 10 офсетных сделок на сумму 95 миллиардов рублей. При этом цена была сброшена на 25–50%, благодаря чему удалось сэкономить около 25 миллиардов рублей.

"По этим контрактам уже построен целый ряд фармацевтических заводов по производству лекарственных препаратов, по производству медицинских изделий, детского питания", – уточнил мэр.

Кроме того, порядка 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов практически полностью локализованы на территории России. Покупателем является не только столица, но и другие регионы страны.

Градоначальник отметил, что локализация производства ведется и на территории бывшего завода Renault. В настоящее время на этом месте возобновлено производство и работает завод "Москвич". Примечательно то, что работников удалось полностью сохранить. В 2023 году планируется создать порядка 50 тысяч автомобилей, а в 2024 году – около 100 тысяч машин. Кроме того, стартовала разработка российского электромобиля. Также завод "Москвич" подписал соглашение с "Яндекс Такси" на поставку автомобилей.

По словам Собянина, в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 150 тысяч аккумуляторов для электромобилей. Согласно плану, подрядчик обязан за три года возвести завод по производству аккумуляторов. Пока такого производства на территории страны нет.

"Опять же, для этого не потребовалось никаких дополнительных ресурсов. Речь идет об аккумуляции тех заказов, которые есть у нас и у транспортников", – подчеркнул мэр.

Градоначальник заметил, что использование долгосрочных контрактов с условием локализации производства государственными компаниями, компаниями с госучастием, госзаказчиками, бюджетными и внебюджетными фондами очень важны. Кроме того, важна организация совместных закупок. Собянин сказал, что речь идет о большой сумме – триллионах рублей. Эти средства госзаказчики каждый год расходуют на рынке той или иной продукции.

По мнению Собянина, также важен вопрос таможенного режима. Он отметил, что в некоторых ситуациях поставка готовых автомобилей выгоднее производства в России. В связи с этим он отметил необходимость последовательного определения защитных мер на среднесрочную перспективу. Мэр подчеркнул, что производители должны знать, какие условия будут в дальнейшем, чтобы определять планы по инвестированию и развитию промышленности.

Собянин также рассказал о развитии микроэлектроники, фотоники, квантовых вычислениях. По его словам, сегодня проводится работа по оптимизации строительных процедур. Однако существуют сложности со скоростью возведения новых предприятий, в том числе оборонных. Мэр предложил предоставить возможность губернаторам и другим должностным лицам менять процедуры для достижения результата в кратчайшие сроки.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что в последнее время многие отрасли оказались в центре санкционной блокады, однако оперативно принятые меры поддержки помогли России выйти на новый цикл развития экономики.

"Мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного – из дружественных стран – производства, начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования", – сказал президент РФ.

По словам Путина, в настоящее время российская промышленность имеет все, что необходимо для активного развития. В связи с этим требуется создать пакет мер поддержки, который обеспечит опережающее развитие обрабатывающей промышленности. Кроме того, пакет мер поддержки должен в сжатые сроки сформировать производство критически важной продукции.

Ранее Собянин в рамках подписания соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и ООО "Флот", которое является подразделением компании "Яндекс", рассказал, что таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей "Москвич 3e".

По словам мэра Москвы, данный контракт является одним из самых крупных в мире по поставкам для такси и каршеринга. Кроме того, это способствует улучшению экологии города и станет хорошим примером для других. Собянин выразил надежду, что "Москвич 3e" станет надежно служить для жителей и гостей столицы.

Градоначальник отметил, что завод "Москвич" станет одним из основных поставщиков машин для такси и каршеринга столицы. В том числе будут производиться поставки электромобилей "Москвич 3е", которые со временем займут большую часть рынка перевозок.



Собянин выступил на заседании президиума Госсовета по промышленности

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