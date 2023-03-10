Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году.

"Выделили столичным производителям больше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года. Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году", – отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, субсидии получили четыре производителя, которые занимаются мясной и хлебобулочной продукцией, агрегатами авиационных топливных, гидравлических и электрических систем, а также электронными решениями для автотранспорта. Данные производители предоставляют рабочие места почти на две тысячи человек.

Так, субсидию получил завод "Царицыно", поставляющий мясную продукцию практически в 340 городов России. Производство взяло в лизинг новое оборудование. Теперь у завода может увеличиться объем производства и расшириться ассортимент.

Кроме возмещения затрат по лизингу, производствам могут быть предоставлены другие виды субсидий на сумму от 100 до 200 миллионов рублей в год.

Ранее Собянин рассказал о росте производства продовольственных продуктов в Москве. По словам мэра, рост производства продуктов питания произошел благодаря столичным мерам поддержки промышленности.

Градоначальник уточнил, что инвесторы на выгодных условиях размещают производства в Москве, так как им предоставляются земли в аренду без проведения аукционов.

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