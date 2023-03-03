Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве. Об этом рассказал мэр столицы в своем телеграм-канале.

"В Москве производство продуктов питания по итогам прошлого года выросло на 6,1%. Вырос и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных – на 4%", – отметил он.

По словам мэра, рост производства продуктов питания произошел благодаря столичным мерам поддержки промышленности. Он уточнил, что инвесторы на выгодных условиях размещают производства в Москве, так как им предоставляются земли в аренду без проведения аукционов. Так, в ТиНАО возведут пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции.

Собянин подчеркнул, что в данный момент на территории Москвы действуют более 200 производителей продуктов питания. Кроме того, организации замещают используемое сырье и оборудование на российские аналоги, также выходят на новые зарубежные рынки и расширяют ассортимент.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что отечественные молочные заводы сохранили необходимые сырьевые запасы и компоненты для производства бактериальных заквасок. На данный момент на территории РФ организованы крупные инвестпроекты, которые поспособствуют появлению бактериальных заквасок.



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