Два новых корпуса для Черкизовского мясокомбината построят на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К лету будущего года на востоке столицы построят два производственных корпуса для Черкизовского мясоперерабатывающего завода, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Их уже начали возводить в районе Метрогородок. До конца весны планируется полностью завершить строительно-монтажные работы. В новых корпусах разместятся кабинеты диспетчеров и администраторов, а также комнаты для отдыха сотрудников.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что в Москве отмечается рост строительства объектов промышленно-производственного назначения. По его словам, с начала года в городе ввели почти 55 тысяч квадратных метров производственных площадей. При этом объемы строительства таких объектов не снижаются – уже выдано 17 разрешений на строительство или расширение предприятий.

Ранее сообщалось, что на базе Таганского мясокомбината организуют многофункциональный кластер. Производственно-складской комплекс построят на участке площадью 4,7 гектара. Там расположится пищевое производство, фабрики, кухни ресторанов, кафе и сервисы, которые готовят под доставку. Кроме того, на базе кластера оборудуют складские мультитемпературные помещения, а также отведут часть площади под офисные помещения.



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