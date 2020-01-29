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Город

12:53

Завод по производству лекарств построят в Зеленограде

город медицина строительство

Фото: stroi.mos.ru

Завод по производству лекарств появится в Зеленограде. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции и создание дополнительных рабочих мест. Кроме того, резиденты технополиса имеют определенные льготы", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в здании на площади около 30 тысяч квадратных метров разместятся помещения с лабораториями контроля качества, склады, конференц-залы, переговорная, помещения под офисы, архив, столовая, помещения для персонала и посетителей.

По словам Кузнецова, новый завод позволит наладить производство лекарств госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

Реализацией проекта занимается фармацевтическая компания "Р-Опта", которая стала в прошлом году резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Технополис "Москва" – это городская площадка, где занимаются инновационными разработками. В нем трудится более восьми тысяч человек. В настоящее время на территории технополиса находится 57 производств, которые имеют определенные льготы от города. Развитием технополиса занимается департамент науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы.

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