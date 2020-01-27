Цены на йод в России резко выросли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Розничная цена йода за 2019 год выросла в среднем на 25–29%, сообщает газета "Известия".
Сообщается, что если в декабре 2018 года антисептик в аптеках стоил 14 рублей, то уже через год – 18 рублей. По мнению экспертов, такие показатели в 10 раз выше средней скорости роста цен в России.
Информацию о росте цен на йод подтверждает и исследование DSM Group, согласно которому подорожание йода составило 26%. Так, средневзвешенная стоимость йода в 2018 году была 23 рубля, а в 2019 году стала уже 29 рублей.
Кроме того, в компании подчеркнули, что в физическом выражении продажи препарата в 2019 году выросли на 2%. Однако в последнее время был зафиксирован спад спроса на йод на 10–13%. Что касается выручки, что за 2019 год она составила 809 миллионов рублей, в то время как в 2018 году – 632 миллиона.
DSM Group выяснили, что больше всего подорожал йод производства Тульской фармацевтической фабрики: в упаковке объемом 10 миллилитров – на 64%, в упаковке объемом 25 миллилитров – на 41%.
Йод производства Ивановской фармацевтической фабрики и Genel Inc увеличил свою цену на 37%, а антисептик фармкомпании "Обновление" – на 29%.
"Йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Цены на него не подлежат государственному регулированию и формируются рыночными механизмами. Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, не поступало – если они будут, информация будет проверена", – прокомментировали ситуацию в ФАС России.
Некоторые специалисты видят причину подорожания йода в ограниченном числе его производителей.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что антисептик на сегодня производит очень мало предприятий, так началась еще и процедура банкротства Троицкого йодного завода.
Он также отметил, что на рост цен повлияла и обязательная маркировка лекарственных препаратов.
Однако эксперты не прогнозируют дальнейшего роста цен, так как в этом не заинтересованы сами производители. В случае если покупатели отдадут свое предпочтение другим антисептикам, то в проигрыше останутся в итоге именно фармпроизводители.
"Единственное возможное условие для дальнейшего роста цен – принятие нормы об обязательном йодировании пищевой соли, как во многих странах Европы и Средней Азии. Тогда на рынке образовался бы еще больший дефицит", – пояснил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Ранее сообщалось, что в Минпромторге не ожидают повышения цен после внедрения маркировки лекарственных препаратов. Кроме того, во избежание роста цен на жизненно важные лекарства было подписано постановление об обязательной перерегистрации их цен в 2019–2020 годах.
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