Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 годах на жизненно важные лекарства, внесенные в соответсвующий перечень. Об этом сообщает ТАСС.

"Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), – сказал Медведев на встрече со своими заместителями.

По его словам, теперь будут два варианта перерегистрации – добровольный и обязательный.

Говоря о перерегистрации цен по инициативе государства, премьер пояснил, что это относится к случаям, если производитель завышает стоимость лекарства в России по отношению к зарубежной цене. Тогда стоимость будет снижаться в обязательном порядке.

Ранее комиссия Минздрава рекомендовала включить десять препаратов в список жизненно необходимых и важных лекарств (ЖНВЛП) на 2021 год. В него входят ипраглифлозин, селексипаг, симоктоког альфа, эмицизумаб, полимиксин B, дазатиниб, кабозантиниб, окрелизумаб и другие. Окончательное решение будет принято осенью 2020 года.

В мае Госдума приняла закон о госрегулировании цен на ЖНВЛП. В частности, он предусматривает снижение отпускных цен производителей на лекарства, которые включены в перечень.