Дорогую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов

Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов пополнился дорогостоящими средствами для химиотерапии. Такое заявление сделали в Минздраве, сообщает телеканал Москва 24.
Утвержденная кабмином программа бесплатной медицинской помощи рассчитана на ближайшие три года. По словам помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека, норматив по профилю "онкология" среди госгарантий появился впервые, передает ТАСС.
"Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов", – отметил Флек.
Теперь обследования нужно ждать не 30 дней, а всего две недели. Обследования включают в себя КТ, МРТ, ангиографию и прочие виды диагностики.
Только на лекарственное обеспечение дополнительно выделят 70 миллиардов рублей. Еще часть средств потратят на переоборудование диспансеров, подготовку онкологов и создание центров амбулаторной помощи.
В перечень ЖНВЛП входят лекарственные средства под международными непатентованными наименованиями. Список охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой россиянам.
10 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019–2021 годы. Новый документ расширяет список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: