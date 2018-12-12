Дорогую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов

Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов пополнился дорогостоящими средствами для химиотерапии. Такое заявление сделали в Минздраве, сообщает телеканал Москва 24.

Утвержденная кабмином программа бесплатной медицинской помощи рассчитана на ближайшие три года. По словам помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека, норматив по профилю "онкология" среди госгарантий появился впервые, передает ТАСС.

"Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов", – отметил Флек.

Теперь обследования нужно ждать не 30 дней, а всего две недели. Обследования включают в себя КТ, МРТ, ангиографию и прочие виды диагностики.

Только на лекарственное обеспечение дополнительно выделят 70 миллиардов рублей. Еще часть средств потратят на переоборудование диспансеров, подготовку онкологов и создание центров амбулаторной помощи.

В перечень ЖНВЛП входят лекарственные средства под международными непатентованными наименованиями. Список охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой россиянам.

10 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019–2021 годы. Новый документ расширяет список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне.