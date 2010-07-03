Госдума приняла закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Госдума на заседании 23 мая приняла в третьем чтении правительственный закон о госрегулировании цен на жизненно важные медицинские препараты. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Закон предусматривает снижение отпускных цен производителей на лекарства, которые включены в перечень ЖНВЛП. Это будет сделано, если стоимость препаратов в стране производителя и в странах, где эти препараты зарегистрированы, снизится в иностранной валюте.
Документ также предписывает пересмотреть в 2019–2020 годах предельные отпускные цены на жизненно важные лекарства, которые ранее были зарегистрированы по различным методикам. Кроме того, согласно закону, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на жизненно важное лекарство может увеличиваться не чаще одного раза в год.
Отмечается, что в течение переходного периода производители смогут ввозить такие лекарства в Россию по прежней цене. Закон наделяет правительство полномочиями устанавливать порядок вступления в силу предельной отпускной цены на медицинский препарат и срока, после которого реализация производителем лекарств по ранее зарегистрированной цене не допускается.
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