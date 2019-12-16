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Общество

17:06

Скворцова рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года

общество медицина

Фото: ТАСС/POOL/ Дмитрий Астахов

С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, которые перенесли острые сосудистые нарушения. Об этом заявила глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.

Речь идет о гражданах, которые перенесли острый коронарный синдром, острый инфаркт, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Лекарственное обеспечение будет бесплатным в течение двух лет с момента проявления заболевания.

В марте в столице был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Воспользоваться такой возможностью смогут те пациенты, которым лекарство назначено решением врачебной комиссии.

В середине ноября в России впервые запустили услугу pos-кредитования в аптеках.

Покупателям предлагается от 3 тысяч до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23 процента годовых. Отмечается, что кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Речь идет о лекарствах по цене от 500 рублей.

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