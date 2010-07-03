Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России впервые запустили услугу pos-кредитования в аптеках, сообщает "Коммерсант".
Покупателям предлагается от 3 до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых. Отмечается, что кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Речь идет о лекарствах по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.
Услугу запустили сеть "Самсон-фарма" и МТС-банк. Первое время pos-кредитование будет действовать в нескольких аптеках. За счет проекта в аптечной сети рассчитывают на рост выручки на 5–10% в 2020 году. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов высказал мнение, что кредит будет востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3 тысяч рублей.
Он подчеркнул, что на них приходится не более 4,5% розничного рынка, поскольку большинство дорогостоящих лекарств пациенты получают бесплатно за счет государства. В то же время он предположил, что кредиты в "Самсон-фарме" могут пользоваться спросом у потребителей дорогих косметических брендов или БАДов.
Ранее специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков. В ведомстве рассказали, что развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов или неоправданного их назначения. По словам специалистов, врачи часто выписывают горожанам антибиотики, чтобы "перестраховаться". Они также пояснили, что зачастую пациенты и сами покупают себе препараты без рецепта при малейших симптомах.
Специалисты рекомендовали для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам принимать их исключительно по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать самостоятельно, а также всегда соблюдать рекомендации врачей и не давать таблетки другим людям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: