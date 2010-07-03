Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России впервые запустили услугу pos-кредитования в аптеках, сообщает "Коммерсант".

Покупателям предлагается от 3 до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых. Отмечается, что кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Речь идет о лекарствах по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.

Услугу запустили сеть "Самсон-фарма" и МТС-банк. Первое время pos-кредитование будет действовать в нескольких аптеках. За счет проекта в аптечной сети рассчитывают на рост выручки на 5–10% в 2020 году. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов высказал мнение, что кредит будет востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что на них приходится не более 4,5% розничного рынка, поскольку большинство дорогостоящих лекарств пациенты получают бесплатно за счет государства. В то же время он предположил, что кредиты в "Самсон-фарме" могут пользоваться спросом у потребителей дорогих косметических брендов или БАДов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков. В ведомстве рассказали, что развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов или неоправданного их назначения. По словам специалистов, врачи часто выписывают горожанам антибиотики, чтобы "перестраховаться". Они также пояснили, что зачастую пациенты и сами покупают себе препараты без рецепта при малейших симптомах.

Специалисты рекомендовали для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам принимать их исключительно по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать самостоятельно, а также всегда соблюдать рекомендации врачей и не давать таблетки другим людям.