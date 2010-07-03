Роспотребнадзор дал рекомендации по приему антибиотиков

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Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов или неоправданного их назначения. По словам специалистов, врачи часто выписывают горожанам антибиотики, чтобы "перестраховаться". Они также пояснили, что зачастую пациенты и сами покупают себе препараты без рецепта при малейших симптомах.

Специалисты рекомендовали для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам принимать их исключительно по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать самостоятельно, а также всегда соблюдать рекомендации врачей и не давать таблетки другим людям.

В ведомстве подчеркнули, что возможно также предотвратить заражение, если регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки.

Ранее профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Яковлев предупредил, что самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Врач отметил, что нанести вред организму можно даже при употреблении парацетамола. Он пояснил, что обычно данным лекарством снижают температуру, однако потом не прекращают его пить и превышают максимально разрешенную дозу. Это может привести к развитию острого токсического повреждения печени, добавил Яковлев.

По его словам, самолечение – одна из причин того, почему даже при незначительных простудных заболеваниях восстановление занимает много времени.

